Rusya Savunma Bakanı Şoygu Belarus’ta

Rusya geçtiğimiz günlerde Belarus ordusuyla birlikte ortak tatbikat düzenleyeceğini açıklamıştı Ülkeden Belarus’a mühimmat ve birlikler gönderilmişti. Ortak tatbikatın iki aşamadan oluşacağı, 9 Şubat'a dek iki ordu birliklerinin Belarus'un belirli bölgelerine konuşlandırılıp görev güçleri oluşturacakları, 10-20 Şubat'ta da "Birlik Kararlılığı 2022" adlı ortak tatbikatın gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Reuters’in haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, atış tatbikatlarını gözlemek için Belarus’a gitti. Sergey Şoygu, Belarus Savunma Bakanı ve diğer askeri yetkililerle Belarus’un batısındaki Brest askeri tesisinde görüntülendi.

Tatbikatlar yapılmadan önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Şoygu, Moskova ve Minsk’in bu yıl toplam yirmi ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden bu yana en büyük Rus askeri kuvvetinin Belarus’ta konuşlandığını söylemişti. Stoltenberg, Rusya’nın 20 Şubat’a kadar sürecek ortak tatbikatlar için 30 bin askerin yanı sıra savaş uçakları ve füze sistemlerini Belarus’a konuşlandırdığı eklemişti.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda Rusya’nın sınırları yakınında 115 bin askeri bulunduğu ifade edildi. Diğer taraftan Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Kiev'e protesto göndermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Belarus Dışişleri'nden yapılan açıklamayı "yeni bir provokasyon" diye niteledi.



