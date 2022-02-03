Rusya ortak tatbikat için Belarus'a S-400'leri konuşlandırdı

Rusya, Belarus ordusuyla düzenleyeceği ortak askeri tatbikat kapsamında ülkeye S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ile düzenlenecek ortak askeri tatbikat kapsamında gönderilen S-400 hava savunma sistemlerinin Belarus'a ulaştığını duyurdu.

Rusya ile Belarus ordularının Birlik Devleti Tepki Gücü'nün denetimi kapsamında yapılacak tatbikatın Şubat ayında Belarus'ta gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada tatbikata katılmak üzere iki S-400 taburunun Belarus'a gönderileceğini duyurmuştu.

Ortak tatbikatın iki aşamadan oluşacağı, 9 Şubat'a dek iki ordu birliklerinin Belarus'un belirli bölgelerine konuşlandırılıp görev güçleri oluşturacakları, 10-20 Şubat'ta da Birlik Kararlılığı 2022 adlı ortak tatbikatın gerçekleştireceği açıklandı.

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