Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik Light'ı sadece güçlendirici doz olarak kullanın

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Cumartesi günü Vladimir bölgesine yaptığı çalışma gezisinde, Sputnik Light aşısının yalnızca hali hazırda aşı olmuş kişilerin güçlendirici doz olarak kullanılması gerektiğini ve aşı kılavuzlarında ilgili değişikliklerin günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacağını söyledi.

Muraşko, "Delta varyantı yayıldıkça, aşılama ile ilgili metodolojik tavsiyelerdeki değişiklikler kesinlikle bugün yayınlanacak ve 'Sputnik Light sadece yeniden aşılama için kullanılacak' yazacak." dedi.

Rusya Sağlık Bakanı'na göre, ilk aşı için Sputnik V de dahil olmak üzere Rusya'da izin verilen koronavirüs aşılarının kullanılması hâlâ tavsiye ediliyor.

Sputnik Light, tek dozluk koronavirüs aşısı olarak bu yılın ortasında piyasaya sürülmüştü.