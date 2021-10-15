Rusya: Orta Doğu'nun güvenliği konusunda İsrail'le görüşmeye önem veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin İsrail'le Ortadoğu bölgesinde "güvenlik ve istikrar konusunda istişareleri" sürdürmekle ilgilendiğini söyledi.

İsrail menşeli Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Lavrov, "İsrailli ortaklarımızla Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar konularında istişarelere devam etmekle ilgileniyoruz. Bölgenin sorunlarına kapsamlı çözümlerin mutlaka İsrail'in güvenlik çıkarlarını dikkate alması gerektiğine her zaman dikkat çekiyoruz. Bu, bir prensip meselesi." dedi.

Moskova iki devletli çözüm dışında bir çözüme inanmıyor

Ancak Bakan, Rusya'nın İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm dışında bir alternatif görmediğini vurguladı.

"İsrailliler ve Filistinliler arasındaki doğrudan müzakereleri güçlü bir şekilde destekliyoruz" diyen Lavrov, nihai statüye ilişkin tüm konulara kapsamlı bir çözümün ancak bu sayede mümkün olduğunu söyledi. Lavrov, uluslararası arabulucuların Arap Birliği temsilcileriyle yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya-İsrail diyaloğunun aktif gelişimine de övgüde bulundu. Lavrov, güvenlik konseyleri ve iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki çeşitli temasları da olumlu bulduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Diplomatların yapıcı etkileşimi olmadan, hem Rusya hem de İsrail halklarının müreffeh bir geleceğini güvence altına almak ve uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için büyük önem taşıyan bir dizi uluslararası ve bölgesel sorunu çözmenin imkansız olduğu açıktır."