Rusya, Norveç'i 'Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülke' ilan etti

Rus hükümeti, Norveç'in, Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülkeler listesine dahil edildiğini bildirdi.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in, Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu karar doğrultusunda Norveç'in Rusya'da çalıştırabileceği yerli personel sayısının 27 ile sınırlandırıldığı vurgulandı.
Norveç Nisan'da 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. (AA)