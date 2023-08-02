Rusya ve Ukrayna'dan Karadeniz'de saldırı suçlamaları

Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'deki gemi ve limanlarına yönelik karşılıklı saldırı suçlamalarında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Sözcü Konaşenkov yaptığı açıklamada, saldırının dün gece düzenlendiğini belirtti.

Konaşenkov, "Kiev rejimi Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine bir başka saldırı girişiminde daha bulundu. Ukrayna aracı, zamanında tespit ve imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını İHA'larla saldırdığını belirtti.

Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü" ifadesini kullandı.

