Rusya: Moskova’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği iddiaları tamamen saçmalık

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, basın mensuplarına Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’te yer alan haberde, Patruşev, yaptığı açıklamada Moskova’nın Kiev’i tehdit ettiği şeklindeki iddialarını “tamamen saçma” olarak nitelendirerek, “Bu sıralarda Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği söyleniyor. Tamamen saçma. Herhangi bir tehdit yok. Resmi yetkililer de dahil olmak üzere Ukraynalılar da herhangi bir tehdit olmadığını açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Patruşev şöyle konuştu:

‘Rusya savaş istemiyor, Batı çıkarcı arzularının peşinde...’

“Amerikalı yetkililer ise tehdit olduğunu ileri sürüyor ve son Ukraynalıya kadar (Kiev’e) silah tedarik ederek savaşmaya hazır olduklarını söylüyor. Her iki tarafta kayıpların ne olacağı ya da olmayacağı umurlarında değil.”

‘Rusya savaş istemiyor, Batı çıkarcı arzularının peşinde...’

Rusya’nın savaş istemediğinin altını çizen Patruşev, bunu dayatan Batılıların ise “çıkarcı arzularının peşinde” olduklarının altını çizdi.

Patruşev, “Biz savaş istemiyoruz. Ve ona hiç ama hiç ihtiyacımız yok. Ve onu dayatanlar, özellikle de Batıdakiler, çıkarcı arzularının peşinden koşuyor” vurgusunu yaptı.