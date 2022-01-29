ABD'li yetkili: Olası yaptırımlar doğrudan Rusya yurttaşlarını hedef almayacak

ABD kanadında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi" hakkındaki kurgu sürekli olarak dillendirilirken olası işgale karşı yaptırımların da gündeme getirilmesi devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Peter Harrell, Massachusetts İhracat Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygularsa "sıradan Rusları hedef almayı planlamadığını" söyledi. Planlanan müdahalenin bunun yerine orta ve uzun vadede Rus endüstrilerini hedef almak için tasarlandığını açıkladı.

Harrell, "Her eylemi önizleyemeyiz, ancak buradaki amaç, Rusya'nın endüstriyel kabiliyetlerini ve endüstriyel üretim kapasitesini zaman içinde düşüreceğini düşündüğümüz önlemlere sahip olmak, bireysel, günlük Rus tüketicisini karşımıza almak değil" dedi.

Planın derhal "büyük Rus finans kurumlarını sakatlayacak finansal cezalar" getirmek ve ülkenin "sanayi kapasitesini" engelleyecek "kapsamlı ihracat kontrolleri" getirmek olduğunu açıkladı.

'Yaptırımların amacı enflasyonu tetiklemek olacak'

Reuters'in bildirdiğine göre, ABD'nin İhracattan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Thea Kendler de Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda planlanan yaptırımların, 2014'teki ABD yaptırımları sırasında dokunulmamış "kilit insanları ve endüstrileri" hedef alacağını söyledi.

Kendler, yeni yaptırımların amacının "sermaye kaçışını hızlandırmak, enflasyonu tetiklemek ve Rus merkez bankasının bankalarına kurtarma paketi sağlamasını sağlamak" olacağını da sözlerine ekledi.

Yetkililerden hiçbiri Beyaz Saray'ın hangi Rus endüstrilerini hedef alacağını belirtmedi. Ancak Reuters, ismi açıklanmayan yetkililerin havacılık, denizcilik, robotik, yapay zeka, kuantum hesaplama ve savunma endüstrilerini potansiyel hedefler olarak adlandırdığını belirtti. Reuters kaynaklarına göre, petrol ve doğalgaz sektörleri de potansiyel hedefler olarak değerlendiriliyor.

Reuters ayrıca Washington'un mikroçipler gibi ABD teknolojilerine dayalı belirli malların Rusya'ya satışını sınırlaması için Tayvan ve Güney Kore'ye başvurabileceğini iddia etti. ABD benzer şekilde Donald J. Trump yönetiminden bu yana Çinli Huawei'ye çip ve teknoloji satışını engelliyor.

Kendler ve Harrell'in açıklamaları, ABD'nin tüm çift kullanımlı teknolojilerin Rusya'ya satışını yasaklayabileceği ve bunun da pratikte akıllı telefonlar ve diğer dijital cihazlar gibi karmaşık ürünlerin satışını yasaklayarak Rus vatandaşlarını cezalandırabileceği yönündeki daha önceki basında çıkan haberlerle çelişiyor.

Batılı ülkeler, Moskova'nın Ukrayna sınırına önemli miktarda asker gönderme kararına atıfta bulunarak, son iki aydır Rusya'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Moskova'nın bu tür planları olduğunu şiddetle reddediyor.