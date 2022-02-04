Rusya krizi sonrası bunu tartışıyorlar: Doğalgaz için alternatif Cezayir olabilir mi?

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa ülkeleri doğalgaz sevkiyatı için alternatifler aramaya başladı. Bu arayışta gözler Avrupa’nın güney komşusu Cezayir’e çevrildi. Cezayir, Rusya ve Norveç’ten sonra Avrupa Birliği’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda.

Bloomberg’ten Souhail Karam’ın haberine göre, Cezayir’in Avrupalı devletlere daha fazla doğalgaz tedarik edecek şekilde adım atması hem Rusya ile gelişkin bağlarını bozabilir hem de Avrupa’daki diplomatik nüfuzunu artırarak ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkenin kasasını doldurabilir.

1960’larda Fransa’nın sömürgesi olmaktan kurtulan Cezayir, 2014 yılında gerçekleşen petrol fiyatlarındaki düşüşten kötü etkilenmişti. Cezayir ekonomisi enerji hammadde ihracatına bağımlı bir yapıya sahip. Ekonomik kemer sıkma politikaları, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın 2019'da emeklilik kararının sebeplerinden birisiydi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’na göre, Cezayir 2019 yılında son yıla nazaran en az seviyede gaz ihracatı gerçekleştirmişti. Bu durumun sebeplerinden biri artan nüfus oranını karşılamak için enerji ihtiyacının artması olarak gösteriliyor.

Bloomberg’e konuşan enerji analisti ve risk danışmanlığı firması Verocy’den Cyril Widdershoven ise, Cezayir’in Avrupa’ya doğalgaz arzını artırabileceğini, ancak Rusya tarafından oluşabilecek bir kesintide oluşacak boşluğu dolduramayacağını ifade etti.

Habere göre, Cezayir Avrupa ile ilişkileri geliştirmek yerine Rusya ile daha yakınlaşabilir. "Soğuk Savaş" günlerinde Bağlantısızlar Hareketi’nin önemli bir parçası olan Cezayir, petrol zengini Körfez ülkelerinden farklı bir duruş sergilemişti. Rus enerji şirketi Gazprom ve Cezayir, Eylül 2021’de gaz üretimi ve sevkiyatı üzerine bir anlaşma yaparken, Cezayir devlet gazetesi El Moudjahid, toplantıyı “İki Dev Arasında Ortaklık” olarak manşetine taşımıştı.



