Rusya Komünist İşçi Partisi soL'a seçimleri değerlendirdi

Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP) Merkez Komite Sekreteri Aleksandr Batov ile Rusya’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Duma seçimleri üzerine konuştuk. Rusya’da ilk defa gerçekleşen elektronik oylama sisteminin sayısız tahrifat imkânı verdiğini belirten Batov, mevcut seçim sisteminin iktidarın istemediği partileri kolayca filtrelemesine izin verdiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son Duma seçimlerinin Putin'i güçlendirdiğini ve siyasi ömrünü uzattığını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle güçlendirdi. Ancak Putin'in gücünden değil, burjuvazinin gücünden bahsetmek daha doğru olur. Putin kapitalistlerden biri ve bu sınıfın en üst düzey yöneticisi. Geçmiş seçimler, Rus toplumunda derinleşen toplumsal çelişkileri yansıtıyor. Halkın iradesiyle alakaları yok. Birincisi, Rusya'daki seçim mevzuatı, iktidarın istenmeyen partileri ve bireysel adayları kolayca filtrelemesine izin verecek şekilde oluşturulmuştur. İkincisi, farklı siyasi güçlerin propaganda yürütmesi için koşulların eşitsiz olduğu açıktır. Üçüncüsü, seçimler sırasında yaygın olarak kullanılan "elektronik oylama", sonuçları tahrif etmek için sayısız fırsatlar sunmaktadır.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) ve Duma'ya giren diğer sol/sosyal demokrat partilerin oy oranlarındaki artış nasıl yorumlanmalıdır? Rusya'nın sola ilgisi artıyor mu? Bu ilgide Sovyet zamanlarına yönelik nostalji ne kadar önemli?

Rusya’daki tüm parlamento partilerinin iktidar tarafından kontrol edildiğini ve yönetildiğini hatırlatmak gerekir. RFKP'nin sonuçlarında bir önceki seçimlere göre bir miktar artış ve Birleşik Rusya'nın (Putin'in partisi) oylarının düşmesi, yetkililerin özel siyasi hedeflerle planladığı bir eylemdir. Yetkililer, Komünist Parti'nin sonuçlarında hafif bir artış göstererek, emekçiler arasında seçimlere olan sarsılmış inancı güçlendirmeyi umuyorlar. Rus işçilerinin büyük bir bölümünün seçimleri uzun süredir görmezden geldiği ve haklı olarak hayatlarını hiçbir şekilde etkilemeyen sahte bir prosedür olarak gördüğü bir sır değil. Bu tür duygular yetkililer için tehlikelidir, çünkü gelecekte parlamento dışı mücadele yöntemlerinin gelişmesine yol açma tehdidinde bulunabilir. Sonuç olarak, bazen ana muhalefet partisinin küçük ve anlamsız "başarılarını" göstermek için halka "kemik atmak" gerekir.

Rusların sosyalist fikirlere ilgisi gerçekten artıyor. Ancak ülkemizin emekçileri bölünmüş durumda ve hakları için mücadele etme konusunda neredeyse hiç deneyime sahip değiller. Burjuvazi, sendikalara ve bireysel işçi eylemlerine karşı baskılara başvurmaktan çekinmiyor, bu nedenle çoğu Rus işçisinin korkusu, hayatlarını iyileştirme arzusundan daha güçlü. Sonuç olarak, sosyalist fikirlere duyulan sempati eyleme dönüşmüyor. Milyonlarca Rus gönül rızasıyla kendisini sosyalizmin içinde bulmayı kabul eder, ama "birisinin" sosyalizmi kendisine bir tabakta getirmesini ister. Sovyetler Birliği'ne duyulan nostalji ise, SSCB'nin en güzel zamanlarını görmüş olan nesillerle birlikte yavaş yavaş yok oluyor. Ancak aynı zamanda sosyal adalet talebi de artıyor. Ve bu, birçoklarını modern Rus propagandası tarafından özenle karalanan Sovyet toplumuna yeni bir bakış açısı geliştirmeye zorluyor.

Putin'in ekonominin durumu ile ilgili iyimser açıklamaları ile halkın yaşadığı sorunlar arasında epey bir açı var. Ekonomik kriz sürerken Rusya devletinin silah sanayiine bunca kaynak ayırması toplumda bir rahatsızlık yaratıyor mu?

Çoğu Rus, savunma harcamalarını haklı buluyor, çünkü bu harcamalar olmadan Rusya'nın ABD ve NATO saldırganlığının kurbanı olacağına inanıyorlar. Bu kısmen, Batı'nın yarattığı tehlikeyi her gün vurgulayan devlet propagandasının sonucudur. Kısmen emperyalist merkezler arasındaki rekabetin neden olduğu nesnel durum. Ancak, arka planda başka bir gerçek var: Rusya'da en büyük ve donanımlı birlik, İç Güvenlik Birlikleri. Bütün koca bir ordu teşkil eden bu birliklerin görevi egemen sınıfı kendi halkından korumak.