Rusya: Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü çatışmalara dahil olmadı

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün Kazakistan'da sadece önemli tesisleri ve stratejik altyapıyı korumakla görevlendirildiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazak tarafıyla yapılan anlaşmaya göre, KGAÖ toplu barışı koruma kuvvetlerinin askeri personeli, yerel kolluk kuvvetleri ve ordu birliklerinin ülkede asayiş ve düzeni sağlamak için operasyonel ve muharebe faaliyetlerinde yer almıyor" denildi.

Kazakistan'daki KGAÖ müttefiklerinin yolladığı birliklerin görevleri arasında önemli tesislerin, hava limanlarının ve önemli altyapının korunmasının yer aldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanlığı'ysa Rus, Belarus ve Ermeni liderler arasındaki görüşmenin ardından "diğer ülkelerden silahlı çetelerin sızmasını önleyecekleri" açıklamasında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal ilan etti ve KGAÖ barış gücünü durumu kontrol altına almaya yardım etmeye davet etti.