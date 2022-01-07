Kazakistan'da dikkat çeken gözaltı: Çavuşoğlu, Peker ve Çakıcı ayrıntısı...

Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Almatı polisinin düzenlediği özel operasyonda 'Dikim Arman' olarak bilinen Arman Cumageldiev ve liderlik ettiği suç örgütünün 6 üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mesajda, "Dikim Arman başkanlığındaki suç örgütünün altı üyesi Almatı emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı" denildi. Cumageldiev ve beraberindeki şahıslarla birlikte 4 farklı marka ve kalibrede yarı otomatik tabanca, bunlara ait mühimmat, keskin uçlu silahlar ve bir zırhlı aracın ele geçirildiği açıklandı.

Cumageldiev, Türkiye'deki bağları ve Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmeyle de gündeme geliyordu.

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumageldiev'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkücü mafya liderleri Çakıcı ve Peker'le fotoğrafları ve bağlantısı olduğuna işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Hazır Kazakistan gündemdeyken, Türkiye ile ilişkilerinin "suç ayağını" da bir hatırlayalım mı? Mesela, Kazakistan organize suç dünyasının "yükselen yıldızı" olduğu iddia edilen Arman Dikiy'i. Yani "Vahşi Arman!"

Mevlüt Çavuşoğlu ile fotosunu kendisi paylaşmıştı bir zamanlar."

Bakanlık, Cumageldiev'in yakalanmasına ilişkin fotoğrafları paylaştı:

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar.

Kendisi daha öncesinde kişisel Instagram hesabı üzerinden Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'le çektirdiği fotoğraflarını da paylaşmıştı.