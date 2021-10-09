Rusya: İsrail'in son hava saldırısında 6 Suriye askeri yaralandı

Rusya'nın Suriye Uzlaşma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İsrail'in dün gece Suriye'ye karşı düzenlediği hava saldırılarında altı Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.
Kulit, İsrail'in F-16 uçaklarının Batı Humus üzerinden Suriye hava sahasına girerek Tiyas hava üssüne 12 füze ateşlediğini söyledi.
'8 İsrail füzesi etkisiz hale getirildi'
Bugün düzenlenen basın toplantısında Rus askeri yetkili “Rus yapımı Pantsir füze sistemleriyle donatılmış Suriye hava savunması sekiz füze düşürdü” dedi.
Yetkili, Suriye askeri varlıklarının 'önemsiz hasar gördüğünü' söyledi.