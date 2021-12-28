Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri Lazkiye limanını vurdu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait iki savaş uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu liman altyapısının küçük çaplı maddi hasar gördüğünü açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Tuğamiral Juravlyov, düzenlediği basın toplantısında "04.21'den 04.26'ya kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz tarafından sınırı geçmeden Lazkiye limanındaki tesislere dört güdümlü füze ile vurdu. İsrail’in saldırısı, liman altyapısına küçük çaplı maddi hasar verdi” diye konuştu.

‘Suriye hava savunması, Rusya’ya ait bir uçak Hmeymim’e iniş yaptığı için İsrail’in F-16’larına ateş etmedi’

İsrail’in saldırısı sırasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir uçağın Hmeymim Havalimanı’na iniş yaptığı için Suriye hava savunmasının İsrail’in F-16’ları ile çatışmaya girmediğine dikkat çeken Juravlyov, şunları söyledi:

"Suriye hava savunma kuvvetleri, saldırı sırasında uçaksavar sistemlerinin menzilinde Hmeymim Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağı bulunduğu için hava çatışmasına girmedi.”