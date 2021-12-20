Rusya iki Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Almanya'nın Berlin Yüksek Mahkemesi'nin Çeçen kökenli Gürcü militan Zelimhan Hangoşvili'nin öldürülmesi davasında verdiği kararın ardından iki Rus diplomatı sınırdışı etme kararına cevaben Rusya, Almanya'nın Moskova büyükelçiliğinin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı açıklamada Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak kendisine ilgili bilginin verildiği söylendi.

Açıklamada iki kişinin "Alman hükümetinin bahsi geçen düşmanca kararına simetrik bir yanıt olarak istenmeyen kişi ilan edildiği" söylenirken Rus tarafının, Berlin'in gelecekte "herhangi bir olası çatışmacı saldırısına orantılı bir şekilde her zaman yeterli şekilde yanıt vereceği" vurgulandı.

Ne olmuştu?

15 Aralık'ta Berlin Yüksek Mahkemesi, Zelimhan Hangoşvili'nin öldürülmesi davasında bir Rus vatandaşını müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cinayetin Rusya devlet yapıları adına işlendiğine dair savcılığın iddialarını kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ysa bunun üzerine Rusya büyükelçiliğinin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ysa ülkenin cinayetle olan ilişkilerini kategorik olarak reddediyor.

Hangoşvili, 1999 ve 2009 yılları arasında Rusya'ya karşı savaşan militanlardan biriydi. Komuta ettiği bölükler bu süreçte çok sayıda savaş suçu, adam kaçırma ve soyguna imza atarken kendisi Rusya tarafından terörist ilan edilmişti.