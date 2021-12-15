Almanya iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Alman Dışişleri Bakanlığı, bugün Berlin'deki Rus büyükelçisini çağırarak iki Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğunu ilan etti. İstenmeyen kişi ilan edilen diplomatların Rus vatandaşı Vadim Sokolov'la ilişkili oldukları öne sürüldü. Solokov, Gürcü militan Zelimhan Hangoşvili'yi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Almanya Solokov'un Rus istihabaratının emirlerine göre hareket ettiğini iddia ediyor.

İstenmeyen kişi ilanı Alman Yüksek Mahkemesi'nin Solokov'a müebbet hapis cezası vermesini takiben gerçekleşti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Mahkeme tarafından bugün tespit edilen devlet emriyle bu cinayet, Alman hukukunun ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ağır bir ihlalini teşkil ediyor. Bu nedenle Rusya büyükelçisini görüşmeye çağırdık" dedi.

Vadim Sokolov'u iki buçuk yıl önce Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkında Hangoşvili'yi öldürmekle suçlanıyordu.

Mahkeme, Sokolov'un gerçek adının Vadim Krasikov olduğunu ve iddiaya göre Rus özel servislerinde çalıştığını söyledi. Moskova adamın ajan olduğu hakkındaki iddiayı şiddetle reddediyor.

Mahkemenin kararına göre, Sokolov Rus hükümetinin emriyle Hangoşvili'yi öldürdü. Moskova'ysa davada büyük delil eksikliği olduğunda ısrarcı. Rusya'nın Berlin büyükelçisi davayı "siyasi güdümlü" olarak nitelendirdi ve kararın açık bir "düşmanca eylem" olduğunu ve "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Hangoşvili, 1999 ve 2009 yılları arasında Rusya'ya karşı savaşan militanlardan biriydi. Komuta ettiği bölükler bu süreçte çok sayıda savaş suçu, adam kaçırma ve soyguna imza atarken kendisi Rusya tarafından terörist ilan edilmişti.