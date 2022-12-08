Rusya: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi bir günde iki kere saldırıya uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov, El Nusra Cephesi adlı cihatçı örgütün son 24 saatte Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni iki kez bombaladığını söyledi.

Tümgeneral Yegorov, Rus askeri polis birimlerinin Halep, Rakka ve Haseke vilayetlerinde devriye gezdiğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı başka bir açıklamasında Oleg Yegorov, Türkiye'nin iki haftadır herhangi bir gerekçe sunmadan ortak devriyelere katılımı kestiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı anlaşmayla birlikte 1 Kasım 2019'dan itibaren Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.