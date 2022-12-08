'CIA, Türkiye'yi Suriye'deki saldırıların ABD birliklerini tehlikeye attığı konusunda uyardı'

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, CIA direktörü Bill Burns'un MİT müsteşarı Hakan Fidan'la görüşme yaparak Kuzey Suriye'deki Türk topçu saldırılarına ve hava saldırılarının "ABD güçlerini tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulunan güçlü bir mesaj verdiğini" kaydetti.

Yayın organına konuşan ABD'li bir kaynak, Washington'dan Ankara'ya Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını durdurması yönündeki baskısının artmasının ana nedeninin TSK'nın geçen hafta düzenlediği hava saldırılarından birinin bölgedeki ABD birliklerinden 400 metre uzaklıktaki bir hedefi vurması olduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde çoğu SDG'ye ait üslerde konuşlanmış 900 ABD askeri bulunuyor.

Görüşme hakkında bilgi verilen iki ABD'li kaynak, Burns'ün Fidan'a saldırının ABD birliklerini tehlikeye attığını söylediğini ve kendisini kara harekatına karşı çağırdığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüş ve benzer şekilde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de birkaç gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Salı günü gazetecilere verdiği brifingde, ABD'nin Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyinde olası bir kara harekatı da dahil olmak üzere askeri harekata şiddetle karşı çıktığını açıkça ve özel olarak belirttiğini söyledi. Price, "Bazıları IŞİD'i yenmek için çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları da dahil olmak üzere, Suriye'nin kuzeyinde artan eylemlerden endişe etmeye devam ediyoruz" dedi.

SDG'den ABD'ye çağrı

Öte yandan yine Axios'a konuşan SDG komutanı Mazlum Kobani, ABD'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeydoğu Suriye'ye kara harekatı emri vermesini engellemek için daha fazlasını yapmak için "manevi bir görevi" olduğunu söyledi.