ABD'den Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin kendisini savunma hakkını tanısa bile Türkiye'nin Suriye kuzeyine askeri harekat düzenlemesini istemediklerini söyledi.

"Suriye'nin kuzeybatısında sivilleri olduğundan daha fazla risk altına sokacak, Suriye'deki askerlerimizi ve personelimizi veya IŞİD'e karşı misyonumuzu tehlikeye atacak askeri operasyonlar görmek istemiyoruz" diyen Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Türk halkının altında bulunduğu tehdidin farkındayız, ancak Suriye'nin kuzeybatısına askeri operasyon fikrinin en iyi yol olduğuna inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD'nin Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkını kabul ettiğini sözlerine ekledi.