Rusya: Türkiye, gerekçe sunmadan Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, Türkiye'nin son iki haftadır herhangi bir gerekçe sunmadan ortak devriyelere katılımı kestiğini kaydetti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” ifadesini kullandı.

'Militanlar Rus üssüne saldırı planlıyor’

Yegorov, “Merkezimize gelen bilgiye göre, Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü militanları, insansız hava araçlarını kullanarak Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne ve İdlib bölgesinin Curin, Serakab ve Kafer-Nebel yerleşimlerindeki Suriye hükümet güçlerinin mevkilerine saldırı planlıyor” dedi.

Militanların, İdlib şehri yakınlarında platformlar yaptığını ve buraya, saldırıda kullanılacak insansız hava araçlarını taşıdığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı anlaşmayla birlikte 1 Kasım 2019'dan itibaren Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.