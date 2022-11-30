Rusya: Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmede çok büyük anlam görüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Moskova için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, bugünkü basın toplantısında Bogdanov’a Ankara ve Şam’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşmenin organizasyonu için Moskova’ya başvuruda bulunup bulunmadığı soruldu.

Rus diplomat, “Hayır, konu henüz bu şekilde gündeme getirilmedi, fakat biz her zaman söylüyoruz, yapıcı önerilere her zaman yanıt vermeye hazırız, zira Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma ilkeleri temelinde normalleşmesinde büyük bir anlam görüyoruz” ifadelerini kullandı.