Beşar Esad: Suriye Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin bölgedeki ülkelerle ilişkileri ve "endişeleri" hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşar Esad yaptığı açıklamalarda, Suriye'nin içişlerine, Suriye'de süregelen savaşın toplumu ve ekonomisi üzerindeki etkilerine ve Batı'nın dayattığı abluka ile yaptırımlar nedeniyle Suriyelilerin maruz kaldığı ekonomik zorluklar hakkında görüşlerini bildirdi.

'Suriye Türkiye'den söz değil icraat bekliyor'

The Syrian Observer'ın aktardığı habere göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulması konusunda, Ankara ile yapılan görüşmelerin an itibariyle "sadece istihbarat kademesinde gerçekleştiğini", ancak "ikili görüşmelerin seviyesinin yakında daha üst makamlarla devam edebileceğini" dile getirdi.

"Türkiye'nin Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdiğini" ifade eden Esad, "Suriye Türkiye'den söz değil icraat bekliyor" uyarısında bulundu.

Esad, Türkiye'yle olan ilişkiler hakkındaki görüşlerine, "Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu anlamak mümkün değil" diyerek devam etti.

"Gazetecilerin ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişimini, yönetici değişikliklerine göre ölçmesi yanlıştır" görüşünü dile getiren Beşar Esad, Türkiye'den gelen mesajların değişimine dikkat çekti.

'ABD'yle herhangi bir iletişim yok'

Ülkesinin Kürt güçleriyle sorunlar hakkında görüşmeler yürüttüğü ifade eden Suriye Devlet Başkanı Esad, SDG'yle ilişkileri "aşiretçilik" olarak nitelendiren, "Kürt güçleriyle diyaloğun devam ettiğini ancak yeni gelişmeler olmadığını" sözlerine ekledi.

ABD'nin konumuna da değişen Esad, ABD'yle herhangi bir iletişim olmadığını belirterek, "İşgal ettikleri Suriye topraklarından çıkmaları için Amerikalılar üzerindeki halk baskısının artacağına inanıyoruz" dedi.

'Rusya'yla durum Ukrayna'dan sonra değişti'

Beşar Esad, ülkesinin müttefiki konumunda olan İran ve Rusya hakkında da açıklamalarda bulundu.

İran'ın Suriye'yi aktif olarak desteklediğini ve Suriye'yi ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini dile getiren Esad, Rusya hakkında "Rusya çok yardım sağladı, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu ve Moskova üzerindeki ekonomik ve askeri baskının ardından bugün durum farklı" ifadelerini kullandı.

Arap coğrafyasıyla ilişkiler ve Körfez ülkeleri

Lübnan Hizbullahı'na ait Al-Akhbar'ın aktardığına göre Esad, Lübnan hakkında, "Hizbullah'ı destekledik, hala destekliyoruz ve stratejik müttefikimiz olduğu için desteklemeye devam edeceğiz. Lübnan'daki istikrarın Suriye için çok önemli olması nedeniyle mevcut gerçekler ışığında Lübnan ve geleceği için endişeleniyoruz” yorumunda bulundu.

Esad, Mısır'ın Suriye konusundaki pozisyon değiştirmesi halinde, tüm diğer Arap ülkelerinin de pozisyonlarını değiştireceğini dile getirdi. Öte yandan, Kahire yönetimi, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karşı çıkmıştı.

Umman'ın tutumunu "en akılcı ve samimi" olarak nitelendiren Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunun da Umman'a benzerlik gösterdiğini söyledi.

Suudi Arabistan ve Bahreyn'le ilişkilere değinen Esad, "Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman düşmanımız değildi, ancak Suriye hükümetiyle iş birliği yapmaması için baskı gördü. Bahreyn'in küçük boyutuna rağmen, Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı alarak daha cesur olduğunu kanıtladı" dedi.

'Taviz vermemiz istenmediği sürece...'

"Savaştan önce olduğu gibi, herhangi bir ülkeyle normal diplomatik ilişkileri yeniden kurmakta bir sorunumuz yok. Tek şartımız ülkenin bize karşı tavrını değiştirmesi" diyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Taviz vermemiz istenmediği sürece, diplomatik ilişkilerin seviyesini yükseltmek için her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.