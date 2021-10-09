Rusya, hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 ABD'li diplomatın görüntülerini yayınladı

Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki bir barda bir Rus vatandaşına ait sırt çantasını çaldığından şüphelenilen 3 ABD'li diplomatın kameralara yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Sputnik'te yer alana habere göre, bakanlığın yayınladığı 18 Eylül tarihli görüntülerde, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde deniz subayı olarak görev yapan 3 diplomat, elçilik binasına çalındığı belirtilen sırt çantasıyla girerken görülüyor.

İçişleri Bakanlığı Moskova İl İdaresi Sözcüsü Vladimir Vasenin, ABD'li diplomatların 21-26 yaş aralığında olduğunu ve Rus vatandaşına 15 bin rublelik (yaklaşık 1900 TL) zarar verdiğini belirtti.

Çantanın sahibi olduğu belirtilen çocuk psikoloğu Dmitriy Kornilov, o akşam yoğun bir iş gününün ardından kafasını dağıtmak için bara gittiğini ancak yerinden kısa süreliğine ayrıldıktan sonra sırt çantasını bulamadığını anlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne nota göndererek 3 diplomatın yargılanması amacıyla diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.

Bakanlık, bu talebin karşılanmaması durumunda söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmesi gerekeceğini belirtmişti.