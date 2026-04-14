Rusya Güvenlik Konseyi: Washington ve Tel Aviv görüşmeleri İran’a kara harekâtı hazırlığı için kullanabilir

Rusya Güvenlik Konseyi, ABD ile İsrail’in İran’la yürütülen ateşkes ve müzakere sürecini yeni bir askeri hazırlık için değerlendirebileceğini savundu. Konseyin değerlendirmesinde, Washington ve Tel Aviv’in “barış görüşmelerini İran’a karşı olası bir kara operasyonunun hazırlığı için kullanabileceği” öne sürüldü.

Rus tarafı, Pentagon’un bölgedeki askeri yığınağını artırmayı sürdürdüğünü belirterek 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı birliklerin Ortadoğu’ya sevkinin devam ettiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca Boxer çıkarma gemisi öncülüğündeki amfibi görev grubunun, yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte; George Bush uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunun da çatışma sahasına doğru ilerlediği kaydedildi. Bu unsurların Umman Denizi’ne, iki haftalık ateşkes süresinin dolacağı dönemde ulaşmasının beklendiği belirtildi.

'İran halen kayda değer bir silah kapasitesine sahip'

Bununla birlikte, Rusya Güvenlik Konseyi, İran devlet aygıtı ve askeri komuta mekanizmasının işlemeye devam ettiğini, Tahran’ın halen kayda değer bir silah kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Açıklamada, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin merkezi yönetim etrafında toplandığı, en radikal muhalif odakların ise yeraltına çekildiği belirtildi.

ABD'nin ablukası ilk günden delindi

Moskova, tarafların iki hafta içinde anlaşmaya varamaması halinde çatışmaların daha sert biçimde yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Bu değerlendirme, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi. Görüşmelerde yaptırımlar, İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve bölgesel güvenlik başlıkları masaya yatırıldı; ancak taraflar özellikle uranyum zenginleştirme ve yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

ABD tarafı, İran’la yürütülen temasların hemen ardından Hürmüz hattında baskıyı artırdı. ABD ordusu, dün İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını başlattı. Washington ayrıca İran’a geçiş ücreti ödeyen tankerlerin izlenip engellenmesini de gündeme getirdi. İlk günlerde bazı gemilerin geri döndüğü, ancak geçişlerin tümüyle durmadığı bildirildi.