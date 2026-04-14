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ABD-İsrail saldırılarında 46. gün: Hürmüz Boğazı tıkandı, abluka ilk günden delindi
Trump'ın tehditleri sonrasında ABD gemileri Ortadoğu'ya doğru harekete geçerken, Washington’ın bölgede ilan ettiği deniz ablukası ilk günden delindi.
İran ve ABD arasında varılan geçici ateşkes sona ermeden müzakarelerin yeniden başlayabileceğine dair iddialar gündeme geldi.
Washington’ın ilan ettiği deniz ablukası, başlayalı 24 saat olmadan dört defa delindi.
Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında bugün görüşmeler yapılması beklenirken, Hizbullah da işgal ordusuna karşı direnişi sürdürüyor.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için Umman’da bekleyen gemiler.
12:23
ABD basınında iddialar: 'Trump, İran'ın uranyum faaliyetlerini beş yıl durdurma teklifini reddetti'
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 08:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 , 23:29
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik haydutça bir saldırı başlattı. İran'ın saldırılara karşı gösterdiği direnç nedeniyle hedeflerine ulaşamayan ABD, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.
ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle müzakare masası şimdilik dağıldı. İran duyurduğu kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağını bildirirken, varılan geçici ateşkes sona ermeden müzakarelerin yeniden başlayabileceğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı.
Müzakere masasında istediğini elde edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı’nı tüm gemilere kapatması için emir verdi. Trump, İran donanmasının bertaraf edildiğini öne sürerken, "Ablukamıza yaklaşan İran gemileri yok edilecek" tehdidinde bulundu. İran ise Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının tehdit edilmesi halinde bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağını duyurdu.
Hürmüz’e büyük bir donanma göndereceğini ve Boğaz'ın kontrolünü eline alacağını iddia eden Trump, deniz ablukasının dün Türkiye saatiyle 17.00’de başladığını bildirdi. Ancak Washington’ın ilan ettiği bu abluka başlayalı henüz 24 saat olmadan delik deşik oldu. Ablukanın başladıktan sonra İran bağlantılı dört gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.
Öte yandan İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki beldeleri işgal etmeye devam ediyor. Lübnan hükümeti ve İsrail arasında bugün ateşkes için görüşmeler yapılması beklenirken, Hizbullah da işgal ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Hizbullah lideri Kasımi, Lübnan hükümetine "İsrail’le müzakereleri iptal edin" çağrısı yaptı.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
23:29,
Avrupa’dan Hürmüz planı iddiası: 'ABD’siz koalisyon'
ABD basınında yer alan haberlere göre Avrupa ülkeleri, savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini güvence altına almak için ABD’nin dahil olmadığı geniş bir uluslararası koalisyon planı üzerinde çalışıyor.
İddiaya göre plan, boğazdaki gemi geçişlerini yeniden güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
22:23,
İsrail ve Lübnan doğrudan görüşmelere başlama konusunda anlaştı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ile Lübnan’ın karşılıklı olarak belirlenecek zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama konusunda anlaştığını açıkladı.
21:53,
Almanya: İran savaşı enerji şokunu uzatacak
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İran savaşı nedeniyle oluşan enerji fiyat şokunun uzun süre devam edebileceğini ve ekonominin kırılgan kalacağını söyledi.
Uluslararası Para Fonu’nun büyüme tahminlerini düşürdüğüne dikkat çeken Klingbeil, hükümetlerin "piyasaları istikrara kavuşturacak ve halk ile işletmeleri destekleyecek önlemler" üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.
Klingbeil, krizin Almanya’nın "daha bağımsız, dayanıklı ve dirençli bir ekonomi" kurması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
21:36,
Hizbullah'dan Şlomi’de İsrail askerlerine İHA'larla saldırı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki Şlomi kasabasında bulunan askerlere yönelik saldırı amaçlı İHA'lar gönderdiğini açıkladı.
Açıklama örgütün askeri medya birimi tarafından yapılırken, İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
20:49,
Lübnan-İsrail doğrudan görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
Lübnan’ın resmi haber ajansı, Washington’da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail doğrudan görüşmelerinin ilk turunun tamamlandığını bildirdi.
19:55,
Trump: İran’la Pakistan’da ikinci tur görüşmeler olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ikinci tur görüşmelerin “önümüzdeki iki gün içinde” Pakistan’da yapılabileceğini söyledi.
Trump, ilk tur görüşmelerin anlaşma olmadan sonuçlanmasının ardından, yeni temasların yeniden İslamabad’da gerçekleşmesinin olası olduğunu ifade etti.
Daha önce görüşmelerin Avrupa’da yapılabileceğini dile getiren Trump, Pakistan’ın rolünü öne çıkararak sürecin burada devam edebileceğini vurguladı.
19:45,
Hakan Fidan'la Irakçi ABD ile görüşmeleri ele aldı
Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve Tahran-Washington hattındaki görüşmeleri değerlendirdi.
Tesnim haber ajansına göre, taraflar, İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, bu temasların bölgedeki gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.
Görüşme, son tur müzakerelerin somut bir sonuç çıkmadan tamamlanmasının ardından gerçekleşti.
18:45,
Hizbullah İsrail mevzilerine saldırı dalgası düzenlendiğini açıkladı
Hizbullah, gün boyunca İsrail askeri noktaları ve kuzeydeki yerleşimleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Örgüt daha önce Kiryat Şimona ve Misgav Am’a roket saldırıları düzenlediğini duyururken, Batı Bekaa Vadisi üzerinde bir İsrail savaş uçağına da roket atıldığını bildirdi.
Hizbullah, saldırıların İsrail’in ateşkes ihlallerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
17:25,
Mossad: Taahhüdümüz İran rejimi devrildiğinde tamamlanacak
İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea, Holokost Anma Günü" isimli etkinlikte konuştu.
Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre Barnea konuşmasında, İran'a yönelik saldırılar sonucunda önemli kazanımlar elde ettiklerini öne sürdü.
Barnea, "Bunların en önemlisi, düşmanın ana hedefi olan İsrail'i yok etme planına indirilen darbe oldu" iddiasında bulundu.
Görevlerinin henüz tamamlanmadığını söyleyen Barnea, "Taahhüdümüz İran rejimi devrildiğinde tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.
17:07,
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Barham Salih'i kabul etti.
Avn, İsrail saldırılarının geniş çaplı yıkıma yol açtığını, bunun sonucunda ise 1 milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini belirtti. "İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç" diyen Avn, yerinden edilmenin etkilerinin ateşkes sağlansa dahi uzun süre devam edeceğine dikkati çekti.
Salih ise zor koşullar altındaki halka ve devlete destek mesajını iletmek üzere Lübnan'a geldiğini belirtti. Beyrut'ta sahada incelemelerde bulunduğunu ve ülkede sivillerin yaşadığı zorluklara tanıklık ettiğini aktaran Salih, uluslararası toplumun ve BMMYK'nin Lübnan'a desteğini yinelediğini ifade etti.
İnsani yardımların hayati önem taşıdığını ancak kalıcı çözümün savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması olduğunu söyleyen Salih, yerinden edilenlere yönelik yardımların yerel kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü öne sürdü.
17:02,
'ABD uçak gemisi USS George H.W. Bush bölgeye Afrika etrafından dolaşarak gidiyor'
ABD'nin Orta Doğu'daki 3. uçak gemisi olacak USS George H.W. Bush'un (CVN-77), bölgeye ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından seyrettiği belirtildi.
ABD Deniz Enstitüsü'nün (USNI) ismi verilmeyen iki savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin kendinden önceki diğer gemilerin seyrettiği rotanın aksine Umman Denizi'ne ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından ilerleyeceği belirtildi.
Haberde, USS George H.W. Bush ve kendisine eşlik eden USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87), USNS Arctic (TAOE-8) ve USS Ross (DDG-71) gibi gemilerin, ABD'nin deniz ablukası kararının ardından Umman Denizi'ndeki deniz kuvvetlerine katılmaya hazırlandığı belirtildi.
USS George H.W. Bush'un mart ayının sonunda göreve başladığı kaydedilen haberde, uçak gemisinin bu rotayı tercih etmesinin sebebinin Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı'nı geçmeden bölgeye ulaşmak olduğu aktarıldı.
Haberde, uçak gemisinin 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece yarısında Afrika'nın güneybatı ucundaki Namibya açıklarında olduğu ifade edildi.
Haberde, söz konusu rota seçimi, Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı'na hakim olan Yemen'deki Husilerin ateş menzilinin dışında kalma amacına bağlandı.
16:49,
Fransa ve İngiltere'den 'Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü' konferansı
Fransa’nın başkenti Paris’te, Hürmüz Boğazı’nda "seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine" ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan’da düzenleneceği bildirildi.
Elysee Sarayı'nın açıklamasında, Paris'in savaşa "taraf olmayan" ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden kurulmasını amaçlayan ülkelerin bir araya geleceği uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın eş başkanlık edeceği konferansın 17 Nisan’da yapılacağı duyuruldu.
Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı" olduğunu öne sürdüğü Hürmüz Boğazı misyonunun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini söylemişti.
16:44,
İran Petrol Bakanı: Saldırılar sırasında petrol satışlarını sürdürdük
Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail saldırıları esnasında ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü belirtti.
İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'ndan ihracat operasyonlarının kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Paknejad, şöyle konuştu:
"İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) aylarındaki petrol satışları ülke için şu ana kadar olumlu ve cesaret verici oldu. Petrol endüstrisi çalışanları özverili bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi."
Bakan Paknejad, geçen ay İran ham petrolünün satış fiyatının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in petrol tesislerine saldırılarıyla meydana gelen hasarın onarımı için kullanılacağını kaydetti.
16:36,
Hizbullah 10 İsrail askerini daha yaraladı: Üçünün durumu ağır
İsrail Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürken, Hizbullah da tüm engelleme girişimlerine karşı direnişe devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde Paraşütçü Tugayı'na bağlı askerlerin Hizbullah ile çatışmaya girdiği duyuruldu.
Çatışmada 3'ü ağır 10 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 3 askerin durumunun ciddi olduğu 1 askerin orta, 6 askerin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
16:15,
İran basını: Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi sürüyor
İran ile Pakistan arasında mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın bir diplomata dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasında İslamabad veya başka bir yerde yeni bir müzakere turunun yapılmasına ilişkin henüz bir anlaşma olmadığını aktardı.
IRNA’ya konuşan ikinci bir kaynak da yeni bir müzakere turunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadığını söyledi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığına yakın bir isim ise İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin sonraki aşamasının da yine İslamabad'da ya da Ankara veya Cenevre'de gerçekleştirilme ihtimali bulunduğunu iddia etti.
16:06,
ABD'nin deniz ablukası delik deşik oldu: Şimdiden dört gemi Hürmüz'den geçti
ABD’nin İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası başlayalı henüz 24 saat olmadı, ancak abluka şimdiden delik deşik oldu. Ablukanın başlamasından bu yana İran bağlantılı dört gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.
İngiltere merkezli BBC tarafından doğrulanan MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı’nı geçen İran bağlantılı dört gemiden ikisi İran limanlarına uğradı. Verilere göre, Christianna adlı bir dökme yük gemisi, İran’daki Bender İmam Humeyni Limanı’na uğradıktan sonra ablukanın başlamasının ardından dün, boğazdan geçti.
ABD yaptırımları altındaki Rich Starry adlı gemi ise yük taşıdığını bildirerek, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah’tan doğuya doğru hareket etti ve gece saatlerinde boğazdan geçti. Yine ABD yaptırımlarına tabi olan tanker Murlikishan, Çin’in Lanshan limanından hareket ederek gece saatlerinde batı yönünde boğazda ilerledi. MarineTraffic’e göre geminin son konumu İran’ın Kiş Adası’nın doğusunda kaydedildi.
Bir diğer tanker gemisi Elpis ise İran’ın Buşehr limanından gelerek bugün boğazdan geçiş yaptı.
Söz konusu gemilerin konumlarını gizlemek amacıyla “spoofing” olarak bilinen sahte konum bilgisi yayıyor olabileceği iddia edildi.
16:00,
Katar: Deniz koridorlarının açılması ve seyrüsefer serbestisi pazarlık unsuru olmamalı
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, deniz koridorlarının açılması, seyrüsefer serbestisinin sağlanması; bunların baskı ya da pazarlık unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini savundu.
Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Safedi ile görüşmede, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı; ateşkesin güvenlik ve istikrarı güçlendirecek şekilde kalıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Deniz koridorlarının açılması, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve bunların baskı ya da pazarlık unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini savunan Al Sani, bu durumun bölge ülkeleri ile dünya genelindeki enerji ve gıda tedariki üzerindeki olumsuz etkilerine; uluslararası güvenlik ve barışa yansımalarına dikkati çekti.
Katarlı Bakan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'la gerçekleştirdiği görüşmede de ABD-İran ateşkesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Ateşkese uyulması gerektiği vurgulanan görüşmede, gerginliğin tırmanmasını durdurmak için koordinasyonu güçlendirme ve ortak çabaları yoğunlaştırmak gerektiği vurgulandı.
15:44,
Pezeşkiyan: ABD'nin uzlaşmaz tutumu ve siyasi irade eksikliği anlaşmayı engelledi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında İslamabad’da yapılan müzakerelere ilişkin, Washington'ın iyi niyet göstermemesi ve sert tutumunun anlaşmaya varılmasını engellediğini söyledi.
Pezeşkiyan, “Taraflar arasında uzmanlar düzeyinde bazı mutabakatlara varılmış olmasına rağmen, ABD’li üst düzey yetkililerin uzlaşmaz tutumu ve siyasi irade eksikliği anlaşmanın tamamlanmasını engelledi” dedi.
İran medyasına göre Pezeşkiyan, ülkesinin anlaşma ve tam ateşkes için şartlarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Pezeşkiyan, “Tehditler ve baskılar, yalnızca ABD’nin bölgede kendi yarattığı sorunları daha da derinleştirir” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte İran’ın, yasal çerçeveler içinde ABD ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu bildiren Pezeşkiyan, Avrupa’nın müzakerelerde yapıcı bir rol oynayabileceğini de söyledi.
15:38,
Lübnan Başbakan Yardımcısı: İsrail'le yapacağımız görüşmede ateşkes talep edeceğiz
Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Washington'da ABD arabuluculuğunda İsrail ile yapılacak görüşmelerde ateşkes talep edeceklerini belirterek, Hizbullah'ın da ateşkes istediğini iddia etti.
LBCI televizyonuna konuşan Mitri, "müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için" en azından ateşkes isteyeceklerini vurgulayarak, "Bu tür görüşmeler genellikle askeri operasyonların sürdüğü bir ortamda değil, daha sakin koşullarda yapılır" dedi.
Mitri, Washington'daki Lübnan Büyükelçisi'nin hükümeti temsil ettiğini ve herhangi bir siyasi grubun sözcüsü olmadığını vurguladı.
Bugünkü temasların Lübnan yasalarına aykırı olmadığını öne süren Mitri, geçmişte de İsrail ile dolaylı müzakereler yapıldığına işaret ederek, "Müzakere, İsrail'i tanımak ya da onunla anlaşma imzalamak anlamına gelmez; bu yalnızca bir temas biçimidir" diye konuştu.
Lübnan'ın güneyinde, özellikle Bint Cubeyl ilçesinde çatışmaların sürdüğünü aktaran Mitri, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Beyrut'un hedef alınmayacağına dair kesin bir güvence bulunmadığını belirterek, bu nedenle ateşkes ya da müzakerelere zemin hazırlayacak geçici bir ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu öne sürdü.
Öte yandan Mitri, Hizbullah'ın da kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ateşkesi desteklediğinin bilindiğini iddia etti. Oysa Hizbullah lideri Kasımi, Lübnan hükümetine "İsrail’le müzakereleri iptal edin" çağrısı yapmıştı.
15:13,
Al Jazeera: İran-ABD ikinci tur müzakereleri için tarih belirlenmedi
İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmeler için herhangi bir tarih belirlenmediği öne sürüldü.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi" ifadelerini kullandı.
15:09,
İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işlemini askıya aldı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını bildirdi.
Verona kentindeki bir fuarı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Meloni, "Hükümet, mevcut durum ışığında, İsrail ile olan savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir" dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre de İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya-İsrail askeri işbirliği mutabakatını askıya alan mektubu İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a gönderdi.
Söz konusu mutabakat, iki ülke arasında askeri teçhizat ve teknolojik araştırmaların değişimiyle ilgili savunma işbirliğini kapsıyordu. Mutabakat, daha önce beş yılda bir yenilenmeyi öngörüyordu ve 13 Nisan 2016'da yürürlüğe girmişti.
Ülkede muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, uzun süredir Meloni hükümetine, İtalya-İsrail Askeri İşbirliği Mutabakatı'nın durdurulması yönünde çağrılar yapıyordu.
15:01,
İsrail saldırmaya devam ediyor: Lübnan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye, Sur ve Sayda kentleri ile Bekaa bölgesine bağlı birçok beldeye saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin saysının arttığı bildirildi. Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda en az 16 kişi yaşamını yitirdi.
14:51,
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Beyaz Saray, İsrail'e rapor verme şubesine dönüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğini" açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Netanyahu'nun söz konusu açıklamasına dair değerlendirmede bulundu.
"Tarihte ilk kez, bir hükümetin üst düzey yetkilisi başka bir devletin liderine 'günlük brifingler' veriyor" ifadelerini kullanan Arif, "Sorun bizde değil, bu yapısal bir aşağılama meselesi" yorumunu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Amerikan halkı, Beyaz Saray'ın fiilen başka bir rejimin rapor verme şubesine dönüştüğünü fark ediyor mu?" sorusunu yöneltti.
14:42,
Çin Devlet Başkanı Şi'den Ortadoğu'da 'barış içinde bir arada yaşama' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde "Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesisi için genel ilkeler" çerçevesinde dört maddelik öneride bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu'da ve Körfez bölgesinde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik mimarisini inşa etmenin zorunlu olduğunu ifade eden Şi, bunun için "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın gerekli olduğunu belirtti.
Şi, "ulusal egemenlik" ilkesine bağlı olmanın önemine işaret ederek, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve tüm ülkelerin yurttaşlarının, tesislerinin ve kurumlarının güvenliğinin etkin şekilde korunması gerektiğini kaydetti.
"Uluslararası hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlı kalınması, uluslararası hukukun otoritesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şi, dünyanın güçlü olanın dilediğini yaptığı orman kanununa dönmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.
Şi, kalkınma ve güvenlik arasında eş güdüm sağlanmasının gereğini belirterek, tüm taraflara Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin kalkınmasına elverişli ortamın oluşturulması için birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.
14:34,
Küresel petrol arzı geçtiğimiz ay tarihteki en büyük düşüşü yaşadı
Küresel petrol arzı, ABD ile İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından önceki aya göre günlük 10 milyon 120 bin varil azalarak tarihteki en büyük düşüşü yaşadı.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, petrol arzı geçen ay Ortadoğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sert şekilde düştü.
Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük üretimi 9 milyon 360 bin varil azalarak 42 milyon 390 bin varile geriledi.
Günlük üretim Suudi Arabistan'da 3 milyon 150 bin varil, Irak'ta 3 milyon varil, Kuveyt'te 1 milyon 350 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1 milyon 270 bin varil, Bahreyn'de 130 bin varil ve İran'da 60 bin varil azaldı.
Martta OPEC+ dışı ülkelerin toplam günlük üretimi ise 770 bin varil azalarak 54 milyon 660 bin varil oldu.
Bu düşüşte başlıca Katar'daki üretim kesintileri etkili oldu. Katar'da günlük üretim martta önceki aya göre yaklaşık 1 milyon 450 bin varil azalarak 370 bin varil seviyesine geriledi.
Martta küresel petrol arzı, günlük 10 milyon 120 bin varil azalışla 97 milyon 50 bin varile geriledi. Bu gelişme, tarihteki en büyük arz kesintisi olarak kayda geçti.
13:24,
Reuters: İran-ABD müzakerelerinde sesler yükseldi, Irakçi 'Size nasıl güvenelim' dedi
İran ve ABD heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdiği müzakerelerde anlaşmaya varılamamasına karşın, "diplomasi kapısının henüz kapanmadığı" belirtildi.
Pakistanlı bir hükümet kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin ortasında anlaşmaya varılacağına dair büyük bir umut vardı, taraflar yolun yaklaşık yüzde 80'ini katetmişti ancak aniden her şey değişti" dedi. Bu durumun, her iki ülkenin devlet başkanlarının onayını gerektiren ve orada karara bağlanamayacak meselelerden kaynaklandığı ifade edildi.
Reuters'ın haberine göre taraflar arasındaki gerilim, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e dönerek sert bir şekilde, "Size nasıl güvenebiliriz? Cenevre'deki son toplantımızda diplomasi sürerken ABD'nin saldırmayacağını söylemiştiniz, ancak sadece iki gün sonra bombardımana başladınız" demesiyle zirveye ulaştı.
Kaynakların aktardığına göre Irakçi'nin çıkışı üzerine odada sesler yükseldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in duruma müdahale ettiği ve "çay molası" verilmesini istediğini talep ettiği öne sürüldü. Tarafların söz konusu talebin ardından ayrı odalara geçerek mola verdiği aktarıldı.
12:53,
Associated Press: İran ve ABD'nin bir sonraki görüşmesi perşembe günü olabilir
ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.
Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.
Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.
12:41,
İran hasar gören tüm ulaşım altyapısının onarıldığını duyurdu
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Sadık şöyle konuştu:
“Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı.”
12:32,
İsrail askerleri Lübnan topraklarında ölmeye devam ediyor: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 1 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir askeri aracın devrildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, askeri aracın devrilmesi sonucu Ayal Uriel Bianco isimli yedek askerin öldüğü, 1 yedek askerin orta, 2 yedek askerin ise hafif derecede yaralandığı ifade edildi.
Yaralı askerlerin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı en az 13'e yükseldi.
12:23,
ABD basınında iddialar: 'Trump, İran'ın uranyum faaliyetlerini beş yıl durdurma teklifini reddetti'
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'daki müzakerelerde Washington'ın masaya getirdiği uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl durdurma talebine karşılık, İran'ın beş yıllık geçici askıya alma teklifini reddettiği iddia edildi.
The New York Times'ın iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin, İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istediği ifade edildi.
Haberde, ABD'nin 20 yıllık durdurma talebine karşılık İran'ın ise dün, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini beş yıl geçici olarak askıya alma teklifini resmi olarak ilettiği ancak Trump'ın bunu geri çevirdiği iddia edildi.
Öte yandan, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini reddeden Tahran'ın, mevcut stoklarındaki uranyumun "zenginleştirme oranlarını düşürmeyi" teklif ettiği de öne sürüldü.
Ayrıca haberde, İranlı ve ABD'li yetkililerin, ikinci tur müzakerelerin yapılmasını değerlendirdiği ancak ayrıntılara girmediği kaydedildi.
12:16,
İsrail ile Lübnan arasında yapılacak görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı da katılacak
İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için bugün Washington'da görüşme yapılacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında ABD'de görüşme yapılacak.
Türkiye saatiyle 18.00'de yapılması planlanan görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.
Lübnan hükümeti ve İsrail arasında yapılacak görüşmelere saatler kalırken, Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Hizbullah lideri Kasımi, Lübnan hükümetine "İsrail’le müzakereleri iptal edin" çağrısı yapmıştı.
12:03,
ABD Enerji Bakanı Wright: Petrol fiyatları muhtemelen birkaç hafta içinde zirve yapacak
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji fiyatları üzerine etkisi hakkında açıklamada bulundu.
İran ile yaşanan gerilimin onlarca yıldır enerji arzı açısından risk oluşturduğunu söyleyen Wright, Donald Trump yönetiminin bu sürecin geçici etkiler yaratacağını öngördüğünü öne sürdü.
Wright, "Hürmüz Boğazı'ndan anlamlı gemi trafiği sağlanana kadar enerji fiyatlarının yüksek ve hatta artıyor olduğunu görebiliriz. Petrol fiyatlarının zirve yapması da muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
Fiyatların düşüşe geçmesinin ise savaşın sona ermesine bağlı olduğunu söyleyen Wright, yaz aylarına kadar düşüş görmenin "iddialı" olacağını ifade etti.
11:57,
İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda sekiz kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar ve Arabsalim beldelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve araçlar hedef alındı.
İsrail ordusu, Sur kentine bağlı beldelere de insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı, hava saldırıları düzenledi. Şabriha, Bafliye Batım ve Mansuri beldelerinde çok sayıda evin ve dağlık alanın bombalandığı aktarıldı.
İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu. Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı. İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ernun, Hoş ve Kalavay beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarda gece saatlerinden bu yana sekiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
11:44,
WSJ: Suudi Arabistan deniz ablukasının kaldırılması için ABD'ye baskı yapıyor
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.
Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.
Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.
11:37,
ABD'nin deniz ablukası ilk günden delindi: Çin menşeli gemi Hürmüz'den geçti
Varılan ateşkes kararının ardından İran ve ABD'nin müzakere heyetleri, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi. Müzakerelerde anlşamaya varılamamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump yeniden tehditler savurmaya başladı.
Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatma kararı alan ABD, dün Türkiye saatiyle 17.00'de ablukanın başladığını duyurdu.
Ancak ABD'nin başlattığı abluka kısa sürede delindi. ABD ablukasına karşın Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.
Hatta ablukayı delen "Rich Starry" isimli bu gemi ve sahibi olan şirket, ABD yaptırımlarına tabi. Çünkü ABD, Shanghai Xuanrun şirketini “İran ile ticari ilişkileri” gerekçesiyle tek taraflı şekilde yaptırım listesine almıştı.
Gemi trafiği ve enerji ticareti takip platformlarına göre ABD, Rich Starry adlı Çin sahipli geminin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmasına izin vermek zorunda kaldı.
11:22,
Hizbullah vurmaya devam ediyor: İsrail ordusuna 46 saldırı düzenlendi
Hizbullah, saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı direnişe devam ediyor.
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait hedeflerin insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle vurulduğu belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Beyyada, Ayn İbil, Nakura, Adise, Raşaf beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Kefr Blum, Menara, Margaliot, Yesud Hamala, Shtula, Malikiye, Metula, Doviv, Liman, Karmiel, Misgav Am, Shomera, Avivim, Kefr Giladi, Maalot Tarshiha, Hanita ve Şilomi yerleşimlerinin hedef alındığı bildirildi.
İsrail'in Nehariye kentinin yanı sıra Zarit, Amiad, Beit Hillel üsleri ve Yiftah Kışlası ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Shragah Üssü'ne saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Tefnin Üssü'nün de hedef alındığı aktarıldı.
İsrail ordusuna karşı son 24 satte içinde 46 saldırı düzenlendiği belirtildi.
11:18,
İran: ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı yaklaşık 270 milyar dolar
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.
İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.
Muhacerani söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.
Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.
11:15,
'İslamabad'a giden müzakere heyeti muhtemel saldırı nedeniyle rotasını değiştirdi'
İran nükleer müzakere heyetinde danışmanlık görevini yürüten ve İslamabad’a giden müzakere heyetindeki Prof. Dr. Muhammed Marandi, Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalına açıklama yaptı.
Marandi, İslamabad'a giden İran heyetinin muhtemel saldırı istihbaratı alınmasının ardından ülkeye farklı güzergah üzerinden dönüş yaptığını belirtti.
İran heyetini taşıyan uçağın tehditler nedeniyle rotasını değiştirdiğini aktaran Marandi, Meşhed kentine indikten sonra heyet üyelerinin tren ve kara yoluyla Tahran’a geçtiğini kaydetti.
11:09,
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakerede çok ilerleme kaydettik, top İran'ın sahasında
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Pakistan’daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü.
Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda “bence top İran’ın sahasında” yorumunda bulundu.
“İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini” iddia eden Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Vance, “Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz” dedi.
08:20,
İran: Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ediyoruz
İran, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep etti.
İran devlet televizyonu, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani'nin konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına gönderdiği mektubu yayımladı.
Mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden Konseye sunulduğu hatırlatıldı. İravani mektubunda, bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiklerini vurguladı.
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