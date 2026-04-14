ABD-İsrail saldırılarında 46. gün: Hürmüz Boğazı tıkandı, abluka ilk günden delindi

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik haydutça bir saldırı başlattı. İran'ın saldırılara karşı gösterdiği direnç nedeniyle hedeflerine ulaşamayan ABD, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.

ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle müzakare masası şimdilik dağıldı. İran duyurduğu kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağını bildirirken, varılan geçici ateşkes sona ermeden müzakarelerin yeniden başlayabileceğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Müzakere masasında istediğini elde edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı’nı tüm gemilere kapatması için emir verdi. Trump, İran donanmasının bertaraf edildiğini öne sürerken, "Ablukamıza yaklaşan İran gemileri yok edilecek" tehdidinde bulundu. İran ise Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının tehdit edilmesi halinde bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağını duyurdu.

Hürmüz’e büyük bir donanma göndereceğini ve Boğaz'ın kontrolünü eline alacağını iddia eden Trump, deniz ablukasının dün Türkiye saatiyle 17.00’de başladığını bildirdi. Ancak Washington’ın ilan ettiği bu abluka başlayalı henüz 24 saat olmadan delik deşik oldu. Ablukanın başladıktan sonra İran bağlantılı dört gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Öte yandan İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki beldeleri işgal etmeye devam ediyor. Lübnan hükümeti ve İsrail arasında bugün ateşkes için görüşmeler yapılması beklenirken, Hizbullah da işgal ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Hizbullah lideri Kasımi, Lübnan hükümetine "İsrail’le müzakereleri iptal edin" çağrısı yaptı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli liman ve terminalleri. (Görsel: AA)

soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

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