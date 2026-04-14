Trump saat verip tehdit ediyor, ültimatomları havada kalıyor: ABD'nin deniz ablukası şimdiden delindi

İsrail'le birlikte İran'a saldırı başlatan ABD, Ortadoğu'da umduğunu bulamadı. 46'ncı gününe girilen saldırılarda istediğini elde edemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın şu ana kadar birçok tehdidi ve iddiası havada kaldı.

Tüm bu "olumsuz" gelişmelerin üzerine Trump'tan daha radikal bir tehdit geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda İran'ın enerji santrallerinin ve altyapılarının vurulacağı duyuruldu.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a 48 saat tanındı. Bu süre önce 5 gün, sonra 10 gün, ardından 24 saat uzatıldı...

Trump'ın tanıdığı son süre, Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00’te sona eriyordu.

Mühletin dolmasına bir saat kala müzakere kararı

İran’ı daha önce görülmemiş büyüklükte bir saldırıyla tehdit eden Trump, mühletin dolmasına bir saat kala geri adım atarak Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran’dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebilir bir temel olduğunu belirten Trump, bu iki haftalık süreci uzun vadeli bir barış anlaşmasını nihayete erdirmek için kullanacaklarını ifade etti.

Alınan ateşkes kararının ardından İran ve ABD'nin müzakere heyetleri, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi. Yaklaşık 21 saat süren müzakereler anlaşmaya varılamadan sonlandırıldı.

Müzakere masasından eli boş döndü, tehditlerine başladı

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump yeniden tehditler savurmaya başladı.

Bu zamana kadar birçok tehdidi ve iddiası havada kalan Trump, onlarca gündür devam eden saldırılarda belki de en büyük sınavını ve başarısızlığını Hürmüz Boğazı'nda yaşadı: ABD donanması fiilen kapatılan Boğazı açamadı, bölgedeki gemilere sigorta sağlanamadı, müttefikler ikna edilemedi, tehditler gerçeğe dönüştürülemedi...

Trump müzakere masasında da istediğini elde edemeyince, adeta "Biz Hürmüz'den geçemiyorsak kimse geçemesin" dedi ve Boğaz'a girmeye veya çıkmaya çalışan her türlü geminin ablukaya alınması için talimat verdiğini duyurdu. Ayrıca İran'a geçiş ücreti ödeyen gemilerin bulunması ve engellenmesi için de donanmaya emir verdiğini bildirdi.

Trump, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarının başından bu yana gün ve saat verip tehditte bulunmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

Hürmüz’e büyük bir donanma göndereceğini ve boğazın kontrolünü eline alacağını iddia eden Trump, bu kez de dün Türkiye saatiyle 17.00’yi işaret etti.

İran ise Trump'ın tehditlerine net bir yanıt verdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'yi şöyle uyardı:

"İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır."

ABD'nin ablukası şimdiden delindi

ABD'nin başlattığı abluka kısa sürede delindi.

ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.

Hatta ablukayı delen "Rich Starry" isimli bu gemi ve sahibi olan şirket, ABD yaptırımlarına tabi. Çünkü ABD, Shanghai Xuanrun şirketini “İran ile ticari ilişkileri” gerekçesiyle tek taraflı şekilde yaptırım listesine almıştı.

Gemi trafiği ve enerji ticareti takip platformlarına göre ABD, Rich Starry adlı Çin sahipli geminin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmasına izin vermek zorunda kaldı.

Geminin kimyasal taşımak için kullanıldığı ve orta menzilli bir tanker olduğu biliniyor.