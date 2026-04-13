Trump yine saat verip tehdit etti: Hürmüz çılgınlığının olası maliyetleri neler?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarının başından bu yana gün ve saat verip tehditte bulunmayı alışkanlık haline getirmiş durumda.

45 gün içinde defalarca bu yolu tercih eden Trump, şimdiye kadar verdiği saat ve günde planladığı “çılgın” hamlelerin hiçbirini yerine getiremedi.

İran’ın enerji altyapısını yok edeceğini, ülkeyi taş devrine göndereceğini, Hürmüz’e donanma sevk edeceğini daha önce defalarca dile getiren Trump, bu açıdan yine başa dönmüş görünüyor.

Hürmüz’e büyük bir donanma göreceğini ve boğazın kontrolünü eline alacağını iddia eden Trump, bu kez Türkiye saatiyle 17.00’yi işaret etti.

Peki, olası bir hamlenin maliyetleri neler olur? Gelin yakından bakalım...

Ateşkes görüşmeleri neden tıkandı?

İran tarafı, ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından daha itidalli ve bir “devlet” görüntüsü veren açıklamalar yapıyor.

Böylesi bir savaşın ardından 24 saatte sonuca varmayı beklemenin zaten anlamsız olduğunu belirten İran tarafı, görüşmelerde yol alındığını ancak sonuç almak için ABD’nin maksimalist tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

İran tarafı, ABD’nin savaşarak elde edemediği şeyleri masada elde etmeye çalışmasını gülünç bulduğunu da dile getiriyor.

Sonuç olarak İran, savaşta eğmediği boynunu müzakere masasında da eğmeyeceğini açık şekilde ilan etmesine karşın müzakere masasında kalma talebini de dile getiriyor.

İşin ABD tarafında ise Trump yönetimine ve emperyalist haydutluğa yakışan bir görüntü var.

Masadan kalkıp anında kameralar karşısına geçen ve müzakerenin ilk turunda sonuç alınamamasının “en çok İran için kötü olacağını” söyleyen Trump’ın yardımcısı Vance, hızlıca uçağa atlayıp ülkesine geri döndü.

Bu gelişmenin ardından Trump bir yandan İran saldırganlığını eleştiren ABD’li Papa’yı “radikal solcu” ilan etmekle diğer yandan da İran’ı tehdit etmekle işe başladı.

Sonuç olarak ABD basını, İran’ın Hürmüz’ün kontrolünü elinde tutmak istemesinin ve uranyum zenginleştirme kararının ateşkes görüşmelerini çıkmaza soktuğu iddiasında bulunuyor.

İran, Hürmüz üzerindeki kontrolünü gevşetmeyeceğini baştan bu yana ilan etmişti, öte yandan nükleer silah edinmeme kararını da açıklıkla dile getirmişti.

Ancak ABD bu iki başlık başta olmak üzere, tüm konularda İran’ın ABD ve İsrail’e tam anlamıyla boyun eğmesini istiyor.

Ateşkesi çıkmaza sokan şey de tam olarak bu.

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Hürmüz ablukasının olası maliyetleri

Trump ablukanın bugün başlayacağını duyurdu.

NATO ve Körfez ülkelerinin de buna destek vereceğini söyledi. Hangi NATO ülkesinin ablukaya destek vereceği şu an belirsiz.

İngiltere’nin bölgeye bir gemi yolladığı iddialar arasında.

NATO ülkeleri şu ana kadar ABD ve İsrail’in savaş planını açıkça desteklese de askeri destek vermeye yanaşmamıştı.

Bu durumun değişip değişmeyeceği saatler içinde netleşecek.

Bu açıdan AKP iktidarının nasıl bir konum alacağı da bugün gün içinde netleşmiş olacak.

Öte yandan Trump’ın dediği gibi bir Hürmüz ablukasının maliyetleri ne olabilir?

Savaşın başından bu yana tüm dünyada enerji fiyatlarında, özellikle akaryakıt fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşandı.

Trump’ın dünkü açıklaması ateşkesle birlikte başlayan göreli düşüşü anında tersine çevirdi.

Bugün abluka adımına İran’ın vereceği yanıtla birlikte enerjideki krizin bambaşka bir noktaya çıkması, artışın Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türkiye’yi çok sert şekilde vurması olası.

İran ne diyor?

ABD Cumartesi günü iki savaş gemisinin Hürmüz'den geçtiğini iddia etti.

İran kanalı Press TV bu iddianın doğru olmadığını görüntülerle duyurdu:

“İran'ın seyir füzeleri onları hedef aldı ve destroyerlere geri dönmeleri için sadece 30 dakika verildi. Gemiler hemen geri çekildi."

🔴CANLI | ABD Cumartesi günü iki savaş gemisinin Hürmüz'den geçtiğini iddia etmiş, İran yalanlamıştı



Press TV "geçemediler" dedi ve görüntüleri yayınladı: "İran'ın seyir füzeleri onları hedef aldı ve destroyerlere geri dönmeleri için sadece 30 dakika verildi. Gemiler hemen geri… pic.twitter.com/pWT5DUT6pV — soL Haber (@solhaberportali) April 12, 2026

Şimdi bölgeye yeni savaş gemileri gönderiliyor.

Daha önce Hürmüz’e yaklaşan ABD gemileri, füzelerin ve İHA’ların hedefi olunca çekilmek zorunda kalmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuka uygun olarak "sivil gemilerin zararsız geçişine açık" olduğunu belirten bir bildiri yayımlarken, bildiride, boğaza yaklaşan askeri gemilerin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağı ve bu gemilere "sert bir şekilde müdahale edileceği" ifade edildi.

Yani Trump’ın askeri gemilerle İran’a yönelik abluka girişimi savaşı yeniden ve çok daha sert şekilde başlatabilir.

Bu durumun ekonomiye ağır bir darbe vurmasının yanı sıra savaşı genişletme olasılığı taşıdığı da ortada.