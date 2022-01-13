Rusya: Güvenlik garantisi önerilerimize AGİT'ten uygun yanıt alamadık

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, bugün Viyana’da toplanan AGİT Daimi Konseyi’nin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Moskova’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine AGİT ortaklarından uygun bir yanıt gelmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lukaşeviç, “Hemen şunu belirtmek isterim, ne yazık ki ortaklarımızdan önerilerimize uygun bir yanıt alamadığımız gibi, herhangi bir reaksiyon da görmedik” diye konuştu.

Rus yetkililerin AGİT Daimi Konseyi toplantısının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Lukaşeviç, “Derinlemesine, kapsamlı bir görüşme beklediğimiz için oldukça hayal kırıklığına uğradık” dedi.

'Ana platform AGİT değil'

Rusya’nın AGİT’i güvenlik garantilerinin tartışılabileceği ana platform olarak değerlendirmediğini ifade eden Lukaşeviç, şöyle konuştu:

“AGİT'in büyük bir gündemi var. Aslında bu fikirlerin bu organizasyon platformunda tartışılmasını beklemiyorduk ve beklemiyoruz.”

Lukaşeviç, ‘burada sisteme ilişkin çok fazla sorunun biriktiğini’ sözlerine ekledi.

'Makul sürelerde yanıt olmazsa Rusya önlem alacak’

Lukaşeviç, güvenlik garantilerine ilişkin önerilere makul sürelerde yanıt gelmemesi halinde Rusya’nın önlem almak zorunda kalacağını ifade etti.