Rusya Federal Güvenlik Servisi: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Wagner hakkında yöneltilmiş suçlamalar ve açılan soruşturmaya ilişkin, “Ceza Yasası’nın silahlı ayaklanmayla ilgili 279. maddesi uyarınca açılan ceza davası soruşturması, ayaklanmada yer alanların suç işlemeye yönelik eylemlerini sonlandırmaları nedeniyle kapatılmıştır” denildi.

Sputnik'in haberine göre, FSB’nin açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayaklanmalarını sonlandırma kararı alan Wagner’cilerden isteyenlerin düzenli orduda yer almak için kontrat imzalayabileceklerini ya da haklarındaki suçlamalar düşürülerek Belarus’a gidebileceklerini belirtmesini takiben geldi.