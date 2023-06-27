Rusya Federal Güvenlik Servisi: Wagner güçleri hakkındaki soruşturma kapatıldı

FSB, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasıyla ilgili soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Wagner hakkında yöneltilmiş suçlamalar ve açılan soruşturmaya ilişkin, “Ceza Yasası’nın silahlı ayaklanmayla ilgili 279. maddesi uyarınca açılan ceza davası soruşturması, ayaklanmada yer alanların suç işlemeye yönelik eylemlerini sonlandırmaları nedeniyle kapatılmıştır denildi.

Sputnik'in haberine göre, FSB’nin açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayaklanmalarını sonlandırma kararı alan Wagner’cilerden isteyenlerin düzenli orduda yer almak için kontrat imzalayabileceklerini ya da haklarındaki suçlamalar düşürülerek Belarus’a gidebileceklerini belirtmesini takiben geldi.

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