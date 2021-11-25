Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında "Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor" dedi.

Zaharova “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak" diye konuştu.

‘ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki ‘askeri ıslahı’ devam ediyor’

Sputnik'in aktardığına göre Washington’ın Ukrayna’ya askeri danışmanlar gönderme planlarına ilişkin yorum yapan Zaharova, ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki "askeri ıslahının" devam ettiğini söyledi, “Prensipte küresel bir şekilde (NATO ve ABD tarafından) bu ülkenin (Ukrayna’nın) askeri ıslahına devam ediliyor” diye konuştu.

‘ABD’nin ‘Demokrasi Zirvesi’ dünyadaki gerilimin tırmanmasına katkıda bulunacak’

ABD tarafından organize edilen ‘Demokrasi Zirvesi'nin uluslararası gerilimin tırmanmasına katkıda bulunacağına dikkat çeken Zaharova, şunları söyledi:

“‘Demokrasi Zirvesi’ projesinin hayata geçirilmesi, kuşkusuz uluslararası gerilimi tırmandırmak üzere çalışıyor. BM merkezli dünya düzeni mimarisinin aşınması ve G20'nin potansiyeli de tehdit altında. Tüm bunlar, pandemiyle ortak olarak karşı koymaya, kriz sonrası ekonomik toparlanmaya, sınır ötesi meydan okumaları ve tehditleri etkisiz hale getirmeye yönelik çabaları baltalıyor. İdeolojik bir platform üzerinde sözüm ona yeni bir çıkar grubunun yaratılması gerçeği, diğer şeylerin yanı sıra ABD ve Batı’nın dışında kendi kendine yeterli güç merkezlerinin varlığı da dahil olmak üzere modern dünyanın çok kutupluluğunun tanınması anlamına geliyor.”

‘Polonya sınırdaki göçmenleri sindirmekten vazgeçmiyor’

Zaharova, Berlin ve Minsk arasında göçmen krizi konusunda başlatılan diyaloğa rağmen Varşova'nın sınırdaki göçmenleri sindirmekten vazgeçmediğini belirtti. Zaharova şöyle konuştu: “Berlin ve Brüksel ile Minsk arasında doğrudan bir diyalog başlatılması sayesinde sınırdaki durumda bir miktar iyileşme sağlanabilmesine karşın Varşova’nın göçmenleri sindirmek, tehlikede olabilecekleri vatanlarına geri döndürmek amacıyla üzerlerinde baskı uygulamaktan vazgeçmediği ortada.”

Polonyalı yetkililere sınırdaki göçmenlere yönelik güç eylemlerine son verilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulunan Zaharova “Polonya tarafını, sınıra iyi yaşadıklarından ya da eğlence arayışı içinde olduklarından ötürü gelmedikleri belli olan insanlara karşı yasa dışı, zorlayıcı eylemleri durdurmak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz” dedi.