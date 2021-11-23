Ermenistan Dışişleri’nden açıklama: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Unanyan, Ankara ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmek için hazır olduklarını ve bunu Rusya'ya bildirdiklerini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Unanyan, halihazırda Türkiye ile bir müzakere sürecinin var olmadığının da altını çizerek, “Ermenistan hükümetinin programında, Erivan'ın Ankara'yla ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye her zaman hazır olduğu belirtildi. Müttefikimiz Rusya da dahil bir dizi uluslararası partner, Ermeni-Türk ilişkilerini normalleştirme sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Rus partnerlerimizle yaptığımız istişarelerde, ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğumuzu bildirdik” dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılında sınırlar karşılıklı olarak kapatılmış ve diplomatik temaslar kesilmişti.