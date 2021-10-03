Ermenistan'dan Erdoğan'a 'koridor' yanıtı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ervian'ın ülke içindeki yolları Azerbaycan ve Türkiye'nin kullanımına açabileceğini ancak bu yolların Ermenistan'ın kontrolü altında olacağını söyledi.
Grigoryan Ermenistan sınırları içinde herhangi bir "egemen koridor"unsa sözkonusu olmadığını dile getirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların aşılmasına "koridorların açılması"nın vesile olacağını söylemişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın güneyinden geçen ve Azerbaycan'ı batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı arasındaki bağlantıyı kuran Zenzegur Koridoru'nun oluşturulmasını defalarca gündeme getirmişti.