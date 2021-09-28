Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ermenistan'la normalleşmeye olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programın'da konuştu.

Karabağ meselesine ilişkin konuşan Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti" dedi.

Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını ifade ederek, "Biz prensipte Ermenistan'la normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992'de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var" ifadesini kullandı.

'Patriot istiyoruz, verilmediği için S-400 alıyoruz'

Türkiye ile ABD ilişkilerine değinen Kalın, "Biz F-35 programının başından beri içindeyiz. F-35 ABD teknolojisiyle üretiliyor ama 11 ülkenin katılımıyla yapılıyor. Bu anlaşma çerçevesinde bize teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyor. Türkiye Patriot istiyor, verilmediği için S-400 alıyoruz" dedi.

Kalın, "Biz paramızla Patriot sistemi almak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız çok kez söyledi bunu Obama döneminde. Bunu nasıl başka NATO ülkesine sattıysanız biz de satın almak istiyoruz. Bize Çin'den, Rusya'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan 4 teklif geldi, 4 sistemle ilgili. Kriterler de belliydi. Ortak üretim, fiyat, teslim tarihi. Çin ile bir görüşmeler oldu, sonra vazgeçildi.Teklifler gelince halen Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler. S-400 konusu ciddiye binince, 'eyvah' demeye başladılar. Neticede s-400'ü almak zorunda kaldık, aldık" diye konuştu.