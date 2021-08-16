Ermenistan: Azeri tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan sınırında Azeri askerlerin açtığı ateş sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Sputnik'in haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "16 Ağustos sabahı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırındaki Ararat Bölgesi'nin Yerask yerleşiminde bulunan Ermeni ordusu mevzilerine ateş açtı. Saat 09:50'de keskin nişancı ateşi sonucunda 1975 doğumlu astsubay Vaan Tatosyan hayatını kaybetti" dendi.

Bakanlık, Ermeni tarafının verdiği karşılık sonucunda Azerbaycan ordusunun can kayıpları verdiğini öne sürdü.

11 Ağustos'ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Basargeçer bölgesinden Kelbecer bölgesi yönüne ateş ettiğini bildirmişti.

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