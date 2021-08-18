Rusya: Dört NATO ülkesi tatbikatlarımıza gözlemci yollayacak

Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu Çarşamba günü Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte yedinci kez düzenlenecek 2021 Uluslararası Askeri Tatbikatlarına dört NATO ülkesinden gözlemcilerin katılacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı "Bu yıl Tatbikatlar için gelecek olan 11 gözlemci grubumuz olacak ve dördü NATO ülkelerinden olacak." dedi.

Rusya'nın başını çektiği 7. Ordu-2021 Uluslararası Askeri Tatbikatları 22 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Şoygu, Rusya dışında bazı kategorilerdeki tatbikatların 11 ülkede gerçekleştirileceğini söyledi.

Söz konusu tatbikatların bazı etapları Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Çin, İran, Özbekistan'ın yanı sıra ilk kez tatbikatlara ev sahipliği yapacak olan Cezayir, Vietnam, Sırbistan ve Katar'da gerçekleştirilecek.

Tatbikatlarda 43 devletten 280'den fazla birlik bir araya getirecek. Altı ülke ilk kez birlik gönderecek, bunlar Brezilya, Burkina Faso, Kıbrıs, Malezya, Kamerun ve Ekvador.