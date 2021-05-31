Rusya: NATO'ya karşı 20 yeni askeri birim oluşturacağız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin NATO üyelerine komşu olan batı bölgelerinde, ittifakın askeri eylemlerini artırmış olması nedeniyle 20’ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şoygu askeri bir toplantıdaki açıklamalarında, "Batılı meslektaşlarımızın eylemleri dünyadaki güvenlik sistemini yerle bir ediyor ve bu bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor. Askeri birliklerimizin içeriğini sürekli olarak geliştiriyoruz. Sene sonuna kadar batı askeri bölgemizde yaklaşık 20 askeri birlik oluşturulacaktır” dedi.

Ülkesinin batı kesimlerinde askeri tehdidin büyümeye devam etmekte olduğunu kaydeden Şoygu, NATO ülkelerinin, Rusya sınırları yakınında stratejik uçakları ile uçuşlarının sıklığını, kruz füzeleri taşıyan savaş gemilerinin varlığını ve askeri tatbikatlarının sayısını artırdığını belirtti.

Şoygu, ülkesinin NATO üyelerine komşu olan batı kesimlerindeki birimlere yaklaşık 2 bin birim yeni silah ve teçhizat da tedarik edileceğini söyledi.

'ABD uçakları, uçuşlarını 7 yılda 14 kat artırdı'

Şoygu, ABD Hava Kuvvetleri’nin stratejik bombardıman uçakları ile Avrupa üstündeki uçuşlarını son 7 yıl içerisinde 14 kat artırdığını söyledi. Şoygu, ayrıca NATO gemilerinin, güdümlü roketler taşıyarak sistematik olarak Baltık Denizi’ne giriş yaptığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı, "Sadece bu sene bu sınıfa ait gemiler, Kaliningrad bölgemizin yakınlarında üç defa birtakım görevler gerçekleştirdi. İzleme sistemlerimiz, savaş gemilerinin 2016’dan bu yana, roket fırlatma alanı olarak gördüklerini varsaydığımız bu bölgelere 18 kez giriş yaptığını belirledi” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, NATO’nun son yıllarda askeri tatbikatlarının sayısını da katlayarak artırdığını kaydeden Şoygu, şunları söyledi:

"Şu an son 30 yılda yapılmış en büyük tatbikat olan Defender Europe-2021 gerçekleştiriliyor. Söz konusu tatbikatlara 40 bine yakın asker katılıyor. Tatbikatın ana amacıysa, tam bir askeri bölüğün ABD’den Avrupa’ya transfer edilmesi.”