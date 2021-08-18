Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Batı, Afganistan'da gelecek nesiller için yeni krizler bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Afganistan'da dünyaya ve gelecek nesillere miras olarak yeni bir insani ve siyasi kriz bıraktığını söyledi.

Solovyov gazetesinin YouTube kanalına konuşan Zaharova, "Şu anda Batılı değerlerinin bir kısmını koruyan Batı toplumunun dünyaya ve gelecek nesillere bir kriz daha miras bıraktığını bir kez daha görüyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bundan önce Rusya'nın kararlı adımları ve Devlet Başkanımızın yayınladığı yönergeler sayesinde fırtınayı atlatan Libya, Irak ve Suriye oldu. Daha birçok bölgesel sorun da buna eklendi. Şimdi buna bir sorun daha eklendi" dedi.

Rus diplomat, Afganistan'daki insani durumun ve Kabil Havalimanı'ndan kalkan ABD askeri nakliye uçaklarından düşerek ölen insanların görüntülerinin Batı'nın insan hakları konusundaki gerçek tutumunu gösterdiğini ifade etti.

Zaharova şunları kaydetti:

"Bir dahaki sefere, ABD ve İngiltere'den diğer AB ve NATO ülkelerine kadar Batı toplumunun dünyadaki insan hakları konusunda bir araya getirdiği tüm bu çok sayfalı raporları okuduğumuzda, insan haklarını nasıl uyguladıklarını ve saygı duyduklarını hatırlamalıyız."