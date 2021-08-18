ABD uçağına bindirilen Afganların nereye götürüldüğüne ilişkin çarpıcı iddia

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Kabil'de ABD askeri kargo uçağına bindirilen Afgan vatandaşların Uganda'ya götürüldüğünü iddia etti.

ABD basını, dün Kabil Havalimanı'ndan havalanan uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya 40 kilometre uzaklıktaki El Udeid Hava Üssü'ne indiğini söylemişti. Afgan vatandaşların buradan ABD'ye aktarılacağı söyleniyordu.

Enstitünün iddiasına göre, uçakla Uganda'ya gelen 400'ün üzerinde Afgan sığınmacı, Uganda'ya götürüldüklerini bilmiyordu.

Uganda ABD'nin talebi üzerine 2 bin sığınmacı ağırlayacak

Öte yandan Uganda hükümeti, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan sığınmacıyı geçici olarak ağırlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Uganda Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun, Devlet Başkanı Yuveri Museveni'nin kendisine 2 bin Afgan sığınmacıyı kabul etmek için hazırlık yapma talimatı verdiğini söyledi.

Anyakun, Uganda'nın bu kararı ABD'nin talebi doğrultusunda aldığını aktardı.

Anyakun, "ABD, 2 bin sığınmacı ağırlamamızı istedi. Sırayla 500'er kişi olarak gelmelerini bekliyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Entebbe kentindeki Imperial otellerini, buraya gelecek ve kontrolden geçecek sığınmacılar için geçiş merkezi olarak ayarladı" dedi.