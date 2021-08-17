Kabil'de ABD uçağına yaklaşık 640 Afgan bindirildi

Bir ABD askeri uçağının yaklaşık 640 Afganistan vatandaşını Kabil'den tahliye ettiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

ABD'li savunma dergisi Defense One'ın paylaştığı görüntülerde, ABD askeri uçağının Afganistan vatandaşlarından oluşan büyük bir kalabalığı taşıdığı görülüyor.

Bir ABD'li savunma yetkilisi, uçağa bu kadar sayıda insan almayı düşünmediklerini, ancak tahliye için yol açılan Afganların uçağa akın ettiklerini söyledi

Kabil Havalimanı'ndan havalanan uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya 40 kilometre uzaklıktaki El Udeid Hava Üssü'ne indiği bildirildi.