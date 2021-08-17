İsveçli diplomatlar Afgan çalışanlara haber bile vermeden kaçmış: Telefonlarını bile açmadılar

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hollandalı büyükelçilik görevlilerinin, Afgan personellere haber vermeden elçilik binasını terk ettiği bildirildi.

Hollandalı NRC gazetesinin aktardığına göre, pazar günü Hollanda Büyükelçiliği binasına gelen Afgan personeller, Hollandalı diplomatların kendilerine haber vermeden binayı terk ettiğini öğrendi.

Aynı zamanda İsveçli gazeteci Christian Christensen, İsveçli büyükelçilik görevlilerinin de, aynı şekilde Afgan çalışma arkadaşları görevdeyken binayı terk ettiklerini ve Afgan görevlilerin telefonlarını açmadıklarını aktardı. İsveçli diplomatların, resmi eposta adreslerini dondurarak ülkeyi terk ettikleri bildirildi.