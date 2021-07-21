Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD ilişkileri tehlikeli bir çatışma eşiğine yaklaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya-ABD ilişkilerinin "tehlikeli bir çatışma eşiğine yaklaştığını" belirterek, Washington'un baskısının Moskova'nın sarsılmaz muhalefetiyle karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Açıklama, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderliğindeki bakanlığın yönetim kurulu toplantısının ardından Çarşamba günü yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplantı sırasında, ikili ilişkilerin son yıllarda devletlerimiz arasında eşi görülmemiş bir tırmanışa neden olan Washington'un hatası nedeniyle tehlikeli bir çatışma eşiğine yaklaştığı kaydedildi. Rusya, ABD'nin müttefiklerini içine çektiği eşi görülmemiş bir baskıya maruz kalıyor, Washington'ın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu çizgisi, Rusya'nın meşru çıkarlarını korumak adına sarsılmaz muhalefetle karşılaşmaya devam edecek."

Aynı zamanda toplantıda, Vladimir Putin ile Joe Biden arasında Cenevre'de yapılan 16 Haziran zirvesinde çıkarların örtüştüğü söylenirken bunların arasında "stratejik istikrar", "siber güvenlik" ve "iklim gündemi" sayıldı.

Ruysa Dışişleri Bakanlığı, "Doğal olarak, bu tür bir işbirliği ancak karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama ilkelerine bağlılık koşuluyla başarılı olabilir." dedi.

Açıklamada, Bakanlık Kurulunun ayrıca ABD ile ilişkileri daha da geliştirmek için öncelikli yönleri belirlediği belirtildi.