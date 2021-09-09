Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye, üçüncü ülkelerin çatışma meydanına dönüşmemeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, “İsrail’in Suriye topraklarına hava saldırılarıyla ilgili soruna gelince, Suriye’nin üçüncü ülkeler arasında çatışma meydanına dönüşmesine karşıyız. Bu bağlamda, Suriye topraklarının İsrail’e ve başka ülkelere karşı kullanılmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Bu bağlamda ortaya çıkan tüm pratik sorunlar, her gün ayrıntılı bir şekilde askerlerimiz arasında değerlendiriliyor. Bu uygulamanın yararlılığını kanıtladığını düşünüyorum. Bugün, bu uygulamayı sürdürme konusunda anlaştık” diye ekledi.

İsrail, son olarak 20 Ağustos ve 3 Eylül günleri Suriye’ye hava saldırısı düzenlemişti. Suriye, saldırıların püskürtüldüğünü ve İsrail füzelerinin büyük kısmının imha edildiğini bildirmişti.