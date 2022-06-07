Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'ya geldi.

Tahıl krizi, Suriye gündemi ve Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek olan Çavuşoğlu ve Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu dün ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.