Lavrov: İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumu, Ankara'nın kendi meselesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan'ın NATO üyesi komşularının hava sahalarını Rusya Dışişleri Bakanlığı uçağına kapatması üzerine basın toplantısı düzenledi. Lavrov, uçağının geçiş yapılmasına izin verilmeyince Sırbistan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

Sputnik'in haberine göre, Lavrov, AB ve NATO ülkelerinin, uçağının Sırbistan'a gitmesini engelleyerek Belgrad'ı bağımsız dış politika izleme hakkından mahrum bıraktığını söyledi. Lavrov, "Anlamsız bir şey yaşandı. Egemen bir devlet, dış politika yürütme hakkından mahrum bırakıldı. Sırbistan'ın Rusya yönündeki uluslararası faaliyetleri engellendi" dedi.

8 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek Sergey Lavrov'a Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuyla ilgili tutumu hakkındaki görüşü soruldu. Lavrov, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunun Ankara'nın kendi meselesi olduğunu belirtti.