Lavrov'un Sırbistan'a gitmesine engel: Üç ülke hava sahasını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgaristan'ın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyu ile paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamaları nedeniyle Lavrov’un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

Rusya tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ulusa Sesleniş konuşması yapacak

İHA'nın haberine göre Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Lavrov'un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti. Vucic'in yarın akşam TSİ 20.30'da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: AB ve NATO ülkeleri hava sahalarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre İtalyan La7 televizyonuna konuk olan Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin yarın Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.

Rus diplomat, “Daha bugün, bir saat önce Sırbistan'ın etrafındaki ülkeler iletişim kanalını kapatarak Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmekte olan uçağının hava sahalarından geçmesini engelledi. Rus heyeti görüşmeler için Belgrad’a ulaşması gerekiyordu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri hava sahalarını, sıradaki iletişim kanalını kapattı” ifadelerini kullandı.