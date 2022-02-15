Rusya Devlet Duması Donbass'taki cumhuriyetleri tanıma kararı aldı

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptığı açıklamada, Duma’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunan bir kanun tasarısı gönderileceğini söyledi.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma’da, bağımsızlıklarını ilan eden Donbass’taki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) resmi olarak tanınmasına ilişkin bir kararın Vladimir Putin’e sunulması lehinde karar alındı. Duma’da 351 milletvekili taslağı desteklerken, 16 milletvekili hayır oyu verdi, bir milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Milletvekilleri, DHC ve LHC’nin tanınmasının, güvenlik garantilerini sağlamak, cumhuriyetleri dış tehditlerden korumak ve ayrıca Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amaç ve ilkelerine uyumlu olarak uluslararası barışı ve bölgesel istikrarı güçlendirmeye zemin oluşturacağını ifade ettiler.

Volodin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Minsk Anlaşmaları’nı hiçe saydığını belirterek, Donbass’ta yaşayan Rusların desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

