Rusya, borcunu 1 Aralık'tan önce ödemezse Moldova'ya gazı kesecek

Rusya ve Moldova arasında uzun vadeli bir gaz sözleşmesini yenileme girişimlerinin başarısız olmasının ardından Gazprom, Kişinev borcunu ödemediği takdirde arzı önümüzdeki ay durdurulabileceğini duyurdu.

Şirket, ülkenin şu anda içinde bulunduğu gaz arz krizini Moldova hükümetinin yarattığını söyleyerek Kişinev'in toplam borcunun şu anda 709 milyon dolar olduğunu da sözlerine ekledi. Sözleşme için 1 Aralık'a kadar süre verildi.

Gazprom, şirketin zararına faaliyet göstermeyi göze alamayacağı için durumun siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını da öne sürdü.

Moldova, Cuma günü doğalgaz sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilan etti.

Teslimat Ekim ayı boyunca geçici bir önlem olarak devam etti, ancak taraflar yenileme şartları üzerinde anlaşamadı.

Bugün ülkesinin Moskova'ya giden gaz heyetine başkanlık eden Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Spinu, müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini bildirdi.