Rusya: BM'nin Tahıl Anlaşması teklifleri gerçekçi değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'e Ukrayna'nın "barış planının" ve Tahıl Anlaşması'nı hayata döndürmek için yapılan son tekliflerin "gerçekçi olmadığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Kiev'in 10 maddelik barış planının, "tamamıyla uygulanabilir olmadığını" söyledi.

Lavrov plan için, "Bunu uygulamak mümkün değil. Gerçekçi değil ve herkes de bunun farkında, ama aynı zamanda herkes müzakere için bunun tek zemin olduğunu söylüyor" dedi. Lavrov, Kiev ve müttefikleri duruş değiştirmedikleri sürece "savaşın savaş alanında çözümleneceğini" belirtti.

Lavrov, ayrıca bir kez daha "verilen sözler tutulmadığı için" Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekildiğini söyledi. Lavrov, bu doğrultuda BM'nin Tahıl Girişimi'ni tekrar işler hale getirme önerilerinin "gerçekçi olmadığını" ifade etti.