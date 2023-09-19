AB'den tahıl koridoru açıklaması: Anlaşma ihtimali görmüyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında konuştu. Borrell, tahıl anlaşmasının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in aktardığına göre, Borrell, Rusya ile tahıl anlaşması konusunda anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Borrell, Rusya'nın koşullarını eleştirerek, Avrupa Birliği yaptırımların gıda ve gübre ihracatını etkilemediğini vurguladı.

Borrell, "Rusya şartlar koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tahıl anlaşması, AB ve Rusya arasındaki ticaret ilişkilerinde önemli bir konuydu ve Borrell'in açıklamaları, taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğünü gösteriyor. Bu gelişme, tarım ürünleri ticaretindeki zorlukların çözümünde ilerleme kaydetmekte zorluk yaşandığını işaret ediyor.