Rusya, Belarus'a nükleer silah konuşlandıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus'un, nükleer silah konusunda anlaştığını açıkladı.

Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ihlal etmeden silahları Belarus topraklarına konuşlandıracağını belirtti.

'Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz'

ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarına işaret ederek, "Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın halihazırda Belarus'a taktik nükleer silah taşıma kapasiteli 10 hava aracı gönderdiği bilgisini paylaştı.

Belarus'ta nükleer silahların konuşlandırılacağı tesisin inşasının 1 Temmuz'a kadar Rusya tarafından tamamlanacağını da sözlerine ekledi.